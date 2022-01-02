ЗМІ підрахували, яку суму Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2021 році

Герцогиня Кембриджська вважається справжньою іконою стилю й щоразу вражає образами. ЗМІ підрахували, скільки Кетрін витратила на новий одяг та прикраси.

Сучасна ікона стилю Кейт Міддлтон часто з'являється у раніше придбаних речах й повторює образи. Цього року вона також одягала старий одяг, а також скоротила витрати на гардероб.

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Яку суму Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2021

Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж минулого року. Як підрахували ЗМІ, на нові вбрання та аксесуари пішло 47,5 тисяч фунтів стерлінгів (що становить 64400 доларів і понад 1 мільйон 700 тисяч гривень).

Також стало відомо, що лише для 4 публічних виходів Кейт Міддлтон одягала цілком нове вбрання.

Найдорожчий образ герцогині

Найбільш коштовним look Кейт Міддлтон став той, у якому вона з'явилась на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Блискуча золотиста сукня коштувала герцогині 4 тисячі фунтів стерлінгів (близько 5400 доларів).

, сукня Кейт Міддлтон увійшла до капсульної колекції 007 від Jenny Packham. Британська дизайнерка випустила ексклюзивну колекцію до 60-річчя Джеймса Бонда, до якої належать 8 суконь.



Кейт Міддлтон з членами королівської сім'ї / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Вартість гардеробу Кейт Міддлтон по роках