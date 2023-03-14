Зловили вайб 2000-х: The Hardkiss випустив ретро-кліп на хіт Гайтани "Два вікна"

Український гурт The Hardkiss спочатку презентував рок-версію хіта Гайтани "Два вікна", а тепер випустив кліп на неї. Фронтвумен Юлія Саніна зауважила, що це вайб 2000-х.

Рок-кавер на пісню Гайтани гурт The Hardkiss записав невипадково. Про це благали фани, коли почули "Два вікна" у виконанні Юлії Саніної на концерті до Дня Незалежності України 2020 року.

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The Hardkiss випустив кліп на хіт Гайтани "Два вікна"

"Два роки тому ми виконали маленький шматочок пісні "Два вікна" на концерті до Дня Незалежності України на Софійській площі Києва. З того часу наші слухачі дуже просили зробити повну версію каверу на цю пісню Гайтани. Більш того, місяць тому вони влаштували цілий флешмоб у тіктоці. Нам нічого не залишалося, як виконати це бажання. Я чудово розумію людей – це неймовірна пісня крутої співачки", – прокоментувала Юлія Саніна.

Відео знімали на "зеленці", а зрежисерував його гітарист The Hardkiss і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. У кадрі фронтвумен постала у смугастій червоно-чорній сорочці та обтислих штанах з принтом зебри.

The Hardkiss – Два вікна: дивіться відео онлайн

У коментарях захопилися оригіналом у виконанні Гайтани, але Юлію Саніну теж похвалили й попросили про дует: