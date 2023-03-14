Рок-кавер на песню Гайтаны группа The Hardkiss записала не случайно. Об этом молили фаны, когда услышали "Два вікна" в исполнении Юлии Саниной на концерте ко Дню Независимости Украины 2020 года.

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The Hardkiss выпустил клип на хит Гайтаны "Два вікна"

"Два года назад мы исполнили маленький кусочек песни "Два вікна" на концерте ко Дню Независимости Украины на Софийской площади Киева. С тех пор наши слушатели очень просили сделать полную версию кавера на эту песню Гайтаны. Более того, месяц назад они устроили целый флешмоб в тиктоке. Нам ничего не оставалось, как исполнить это желание. Я прекрасно понимаю людей – это невероятная песня крутой певицы", – прокомментировала Юлия Санина.

Видео снимали на "зеленке", а срежиссировал его гитарист The Hardkiss и муж Юлии Саниной Валерий Бебко. В кадре фронтвумен предстала в полосатой красно-черной рубашке и обжатых брюках с принтом зебры.

The Hardkiss – Два вікна: смотрите видео онлайн

В комментариях восхитились оригиналом в исполнении Гайтаны, но Юлию Санину тоже похвалили и попросили о дуэте: