"На злодієві і шапка горить": Оксана Білозір відповіла на хейт Полякової через мелодію Скорика

Співачка Оксана Білозір встрягла у гостру суперечку у соціальних мережах. Вона звинуватила своїх колег Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав. Йдеться про мелодію Мирослава Скорика та її пісні "Свіча".

Українська співачка 29 квітня поділилася архівним записом пісні-реквієма "Свіча" на музику класика Скорика та прокоментувала свої претензії до колег-артисток, зокрема до Полякової. На її думку, цю пісню і мелодію було створено для того, аби весь світ почув про Голодомор, а не для "заколисування" українців у пісні Полякової, до прикладу.

До слова Оксана Білозір погрожує Олі Поляковій та Тоні Матвієнко судами: Осадча заступилася за артисток

"...Шедевр світової класичної музики "Мелодія" стала піснею-реквієм "Свіча", піснею, яка б виплакала тугу за мільйонами українців, яких заморили Голодом на родючій землі! І як можна було з цієї "Мелодії", пісні-реквієм "Свіча", забрати контент (вірші), змініти слова на "Колискову" і понести у світ? Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію, для розуміння, що ми – п'яте покоління українців – ведемо останній бій за Україну!" – зазначила Білозір.

Оксана Білозір саркастично додала, що у Франції, де зараз перебуває Полякова з доньками, можливо, "немає часу почитати історію свого народу", але хайпанути хочеться.

Може і пруть емоції якось докластися до страждань свого народу, може складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоч руский кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни-агресора, українці – мудрі і сильні, своєю кров’ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє! Принаймні, ви проявили свою справжню суть, хайпанули, як хотіли! В нас в Україні кажуть в такому випадку – на злодієві і шапка горить!

– додала Білозір.

Оксана Білозір – Свіча: дивитись відео онлайн

Повний текст публікації Оксани Білозір:

"Війна, кажете?

Які неймовірні зусилля прикладає сьогодні Президент України Володимир Зеленський, весь дипломатичний корпус, представники діаспори по цілому світу, щоб у такий важкий для України час заставити наших міжнародних партнерів та світову спільноту визнати війну країни-агресора Росії в Україні ГЕНОЦИДОМ!

Війна, кажете?

Так ця війна не у 2014 році почалася, як хтось собі думає…

І уже впродовж 20-ти років переконувати світ визнати Голодор в Україні, спричиненим сталінським режимом (1932 – 33, 1947 – 1949 рр.) ГЕНОЦИДОМ українського народу!

Тоді з 2005-го президенту Віктору Ющенку підіймати, навіть для українців, цю тему було складно!

Необхідно було шукати такі форми подачі нашої трагічної історії, яка б торкнулася сердець людських, відкривати душу для сприйняття жорстокої правди!

Саме тоді і об'єдналися великий український поет Богдан Стельмах та легендарний український композитор Мирослав Скорик, щоб відома на весь світ, шедевр світової класичної музики "Мелодія" стала піснею-реквієм "Свіча", піснею, яка б виплакала тугу за мільйонами українців, яких заморили голодом на родючій землі!

І як можна було з цієї "Мелодії", пісні-реквієм "Свіча" забрати контент (вірші), змініти слова на "Колискову" і понести у світ?

Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію, для розуміння, що ми – п’яте покоління українців – ведемо останній бій за Україну!

Це усвідомлює кожен із нас, хто не покинув Україну!

Може там, у Франції, подалі від війни, немає часу почитати історію свого народу, може і пруть емоції якось докластися до страждань свого народу, може складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою?

Хоч руский кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни-агресора, українці – мудрі і сильні, своєю кров’ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє!

Принаймні, ви проявили свою справжню суть, хайпанули, як хотіли!

У нас в Україні кажуть в такому випадку – на злодієві і шапка горить!

Війна, кажете?

То може нею і прикриємось?

Не вийде, як звикли, підмінювати цінності на цінники...

Пора змінюватися і боротися за свою країну і на духовному фронті!

Бажаю творчих злетів, прославляючи нашу Україну!".