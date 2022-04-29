"На воре и шапка горит": Оксана Билозир ответила на хейт Поляковой из-за мелодии Скорика

Певица Оксана Билозир встряла в острый спор в социальных сетях. Она обвинила своих коллег Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. Речь идет о мелодии Мирослава Скорика и ее песне "Свеча".

Украинская певица 29 апреля поделилась архивной записью песни-реквиема "Свеча" на музыку классика Скорика и прокомментировала свои претензии к коллегам-артисткам, в частности к Поляковой. По ее мнению, эта песня и мелодия была создана для того, чтобы весь мир услышал о Голодоморе, а не для "укачивания" украинцев в песне Поляковой, к примеру.

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"...Шедевр мировой классической музыки "Мелодия" стала песней-реквием "Свеча", песней, которая бы выплакала тоску по миллионам украинцев, которых уморили Голодом на плодородной земле! И как можно было из этой "Мелодии", песни-реквием" Свеча", забрать контент (стихи), сменить слова на "Колыбельную" и понести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину!" – отметила Билозир.

Оксана Билозир саркастически добавила, что во Франции, где находится Полякова с дочками, возможно, "нет времени почитать историю своего народа", но хайпануть хочется.

Может и пруть эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами-агрессорами, украинцы – мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее! По крайней мере, вы проявили свою подлинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит!

– добавила Билозир.

Оксана Билозир – Свича: смотреть видео онлайн

Полный текст публикации Оксаны Билозир:

"Война, говорите?

Какие невероятные усилия прилагает сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, весь дипломатический корпус, представители диаспоры по всему миру, чтобы в столь трудное для Украины время заставить наших международных партнеров и мировое сообщество признать войну страны-агрессора России в Украине ГЕНОЦИДОМ!

Война, говорите?

Так эта война не в 2014 году началась, как кто-то думает…

И уже на протяжении 20 лет убеждать мир признать Голодор в Украине, вызванным сталинским режимом (1932 – 33, 1947 – 1949 гг.) ГЕНОЦИДОМ украинского народа!

Тогда с 2005-го президенту Виктору Ющенко поднимать даже для украинцев эту тему было сложно!

Необходимо было искать такие формы подачи нашей трагической истории, которая коснулась бы сердец человеческих, открывать душу для восприятия жестокой правды!

Именно тогда и объединились великий украинский поэт Богдан Стельмах и легендарный украинский композитор Мирослав Скорик, чтобы известная на весь мир, шедевр мировой классической музыки "Мелодия" стала песней-реквием "Свеча", песней, выплакавшей тоску по миллионам украинцев, которых уморили голодом на плодородной земле!

И как можно было из этой "Мелодии", песни-реквием "Свеча" забрать контент (стихи), сменить слова на "Колыбельную" и унести в мир?

Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последнее сражение за Украину!

Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину!

Может там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может и пруть эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке?

Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами-агрессорами, украинцы – мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее!

По крайней мере, вы проявили свою подлинную сущность, хайпанули, как хотели!

У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит!

Война, вы говорите?

Так может ею и прикроемся?

Не получится, как привыкли, подменять ценности на ценники...

Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!

Желаю творческих взлетов, прославляя нашу Украину!"