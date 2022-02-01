Злива, хвилі, океан: Джамала показала серію фото та відео зі Шрі-Ланки

Співачка Джамала сама відправилася у відпустку до океану. Зірка відпочиває на Шрі-Ланці. Звідти вона публікує різноманітні фото та відео, які робить на пляжі.

Джамала часто ділиться з 882-тисячною аудиторією підписників різноманітними знімками в інстаграмі, показує, що відбувається в її житті.

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Джамала на Шрі-Ланці

Не став винятком і відпочинок на Шрі-Ланці. Вперше за багато років артистка проводить відпустку сама. Вона насолоджується кожною хвилиною та наповнюється енергією після важкого року.

Біля океану артистка фотографується в різноманітному красивому вбранні, демонструє натуральну вроду без макіяжу та зачісок. Хоча днями на острові було вітряно, падав дощ, та Джамала все одно неймовірно щаслива. Вона зробила декілька фото та зняла відео під час заходу сонця. Неймовірні кадри опублікувала в мережі.

З втрат – океан "зжер" мою сережку. З надбань – рідкісний вініл Count Basie за 5 доларів. Тук-тук. Злива. Хвилі. Океан. Захід сонця,

– підписала кадри Джа.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, через постійну втому, багато роботи та буденних справ Джамала вирішила відпочити сама. Попередній рік був морально дуже важким для неї. Спершу артистка разом із чоловіком і двома синами побувала на морі в Єгипті, а потім вирушила на Шрі-Ланку.