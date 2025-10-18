Артистка вже отримала чимало приємних коментарів щодо нових світлин, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку.
Не пропустіть Приїхала на даху лімузина: учасниця "Холостяка" вразила Цимбалюка ефектною появою
Злата Огнєвіч постала на кадрах у чорній сукні з глибоким декольте, яка облягла тіло співачки. Зірка обрала вдале вбрання, адже воно підкреслило вигини її фігури та шикарний бюст.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки
Та і локацію виконавиця обрала не буденну. Знаменитість позувала на тлі сіна та приміщення, де зберігається висушена трава. А для одного з кадрів навіть доповнила фон бідонами. Поверх сукні накинула чорну шкіряну куртку та продемонструвала стрункі ніжки, на які одягла ковбойки.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки
Артистка залишила розпущене волосся, а на шию одягла ніжну прикрасу.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки
Як познайомитись зі своєю жіночою силою? Почати жити в проявленості,
– саме так підписала Злата свої фото.
А цими днями ще й манекенник Юрій Савранський, якого підозрюють у романі з Наталкою Денисенко, опублікував в інстаграмі пікантне фото.
Чи вільне серце Злати Огнєвіч?
Нагадаємо, що співачка брала участь у другому сезоні шоу "Холостячка", який виходив у 2021 році. На жаль, стосунки з переможцем проєкту у зірки не склались.
Огнєвіч не приховує, що отримує від чоловіків достатньо уваги.
А у квітні цього року заінтригувала заявою щодо змін в особистому житті.