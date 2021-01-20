Популярна українська співачка Злата Огнєвіч оприлюднила нові фото. Вона показала молодшу сестру Юлію, і взяла з нею участь в стильній фотосесії.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч рідко ділиться з прихильниками кадрами з сім'єю та близькими. Але днями вона показала світлини з молодшою сестрою. Разом вони знялися в стильній фотосесії, яку зірка опублікувала на особистій інстаграм-сторінці.

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Злата Огнєвіч з сестрою

Співачка з молодшою сестрою Юлією позувала в цікавій та атмосферній локації. Для нової фотозйомки вони обрали надзвичайно стильний sister-look.

Злата Огнєвіч постала перед камерою в шовковій кофтинці карамельного кольору, що мала широку бретелю тільки на одному плечі. Верх зірка поєднала з білими штанами. Таке вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру співачки.



Злата Огнєвіч з сестрою Юлією / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Сестра Злати Юлія постала в темно-коричневому костюмі, що складався з штанів, як у артистки, та топі на тонких бретелях, що підкреслив її бюст. Аутфіт сестер доповнювали білі та червоні туфлі-човники.

Sister-look завершили схожі укладки та макіяж. Юлія та Злата підкреслили очі стрілками, а губи нафарбували нюдовим блиском. Так сестри стали ще більш схожі одна на одну.

"Так і хочеться почати пост зі слів: "Я пам'ятаю тебе зовсім маленькою, солодким малятком! І як змінювала твої підгузки – теж пам'ятаю". Як же класно мати сестричку, близьку за духом, яка готова підтримати будь-які божевільні ідеї. В загальному, скажу просто – я щаслива, що ми з тобою є. І цей наш sister-look я просто обожнюю!" – написала Злата під фото.



Злата Огнєвіч з сестрою Юлією / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч