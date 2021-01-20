Популярная украинская певица Злата Огневич обнародовала новые фото. Она показала младшую сестру Юлию, и приняла с ней участие в стильной фотосессии.

Популярная украинская певица Злата Огневич редко делится с поклонниками кадрами с семьей и близкими. Но на днях она показала фотографии с младшей сестрой. Вместе они снялись в стильной фотосессии, которую звезда опубликовала на личной инстаграм-странице.

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Злата Огневич с сестрой

Певица с младшей сестрой Юлией позировала в интересной и атмосферной локации. Для новой фотосъемки они выбрали чрезвычайно стильный sister-look.

Злата Огневич предстала перед камерой в шелковой кофточке карамельного цвета, имевшей широкую бретельку только на одном плече. Верх звезда соединила с белыми штанами. Такой наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру певицы.



Злата Огневич с сестрой Юлией / Фото из инстаграма Златы Огневич

Сестра Златы Юлия предстала в темно-коричневом костюме, который состоял из брюк, как у артистки, и топе на тонких бретелях, который подчеркнул ее бюст. Аутфит сестер дополняли белые и красные туфли-лодочки.

Sister-look завершили похожие укладки и макияж. Юлия и Злата подчеркнули глаза стрелками, а губы накрасили нюдовым блеском. Так сестры стали еще более похожи друг на друга.

"Так и хочется начать пост со слов:"Я помню тебе совсем маленькой, сладкой малышкой! И как меняла твои подгузники – тоже помню". Как же классно иметь сестру, близкую по духу, которая готова поддержать любые безумные идеи. В общем, скажу просто – я счастлива, что мы с тобой есть. И этот наш sister-look я просто обожаю!" – написала Злата под фото.



Злата Огневич с сестрой Юлией / Фото из инстаграма Златы Огневич