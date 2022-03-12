Злата Огнєвіч жорстко звернулася до росіян: "Ізгої та проклятий народ"

Співачка Злата Огнєвіч, яка родом з Криму, звернулася до росіян. Артистка наголосила, що зараз росіяни є вигнанцями для усього світу. І зараз їй взагалі не шкода їх.

Від початку війни українці зверталися до росіян, намагаючись донести правду, достукатися та закликали боротися з владою диктатора. Однак більшість росіян навіть не намагалися щось змінити. Були ті, хто виходили на мітинги, не боялися казати правду, але їх швидко заарештовували, розганяли.

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Злата Огнєвіч жорстко звернулася до росіян

Українська співачка звернулася до росіян, наголосивши, що тепер вони офіційно є вигнанцями для всього світу. Це проклятий народ, який своїм мовчанням не запобігає кровопролиттю на території нашої держави.

Злата наголосила, що їй абсолютно не шкода росіян після всього звірства та болі, яку вони заподіяли рідній Україні: "У мене немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, яка залишилася на території помийної ями з назвою Росія. Ви всі для мене єдині. Й так, я маю на це моральне право".

Я проклинаю всіх і кожного, хто мовчав і зберігав нейтралітет. І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі. Тримайся, Україно. Я люблю тебе всією душею і робитиму для твого відродження все те, що залежить від мене,

– наголосила Огнєвіч.

Звернення Злати Огнєвіч до росіян: дивіться відео онлайн

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Ізгої та проклятий народ. І країна ваша – лепрозорій. Ось ви хто, росіяни.

Після всіх звірств і болі, які ви причинили моєму народові та рідній Україні (зокрема своїм мовчанням), у мене немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, яка залишилася на території помийної ями з назвою Росія. Ви всі для мене єдині. Й так, я маю на це моральне право.

Так само як ви маєте право мовчати та ставати в чергу за одягом, влаштовувати істерики за інстаграмом, поки ваша влада знищує мирне населення України. Вам начхати навіть на те, що після мітингів арештовують ваших земляків. Поки є бутерброд в холодильнику – вам ок. Це дно нібито великого та сильного народу, який насправді ніколи таким не був. На вашому місці я б померла від сорому або покинула країну. Але, на щастя, я на своєму місці, в Україні.

Я проклинаю всіх і кожного, хто мовчав і зберігав нейтралітет. І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі. Тримайся, Україно. Я люблю тебе всією душею і робитиму для твого відродження все те, що залежить від мене.

Слава Україні! Слава нації! Шана ЗСУ! Правда переможе!