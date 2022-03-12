С начала войны украинцы обращались к россиянам, пытаясь донести правду, достучаться и призывали бороться с властью диктатора. Однако большинство россиян даже не пытались что-либо изменить. Были те, кто выходил на митинги, не боялись говорить правду, но их быстро арестовывали, разгоняли.

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Злата Огневич жестко обратилась к россиянам

Украинская певица обратилась к россиянам, подчеркнув, что теперь они официально изгнанники для всего мира. Это проклятый народ, который своим молчанием не предотвращает кровопролитие на территории нашего государства.

Злата подчеркнула, что ей совершенно не жалко россиян после всего зверства и боли, которую они причинили родной Украине: "У меня нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, которое осталось на территории помоечной ямы с названием Россия. Вы все для меня едины. И да, я имею на это моральное право".

Я проклинаю всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет. И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они искренние. Держись, Украина. Я люблю тебя всей душой и буду делать для твоего возрождения все, что зависит от меня,

– подчеркнула Огневич.

Обращение Златы Огневич к россиянам: смотрите видео онлайн

Текст публикации Златы Огневич:

Изгои и проклятый народ. И страна ваша – лепрозорий. Вот вы кто, россияне.

После всех зверств и боли, которые вы причинили моему народу и родной Украине (в том числе своим молчанием), у меня нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, которое осталось на территории помоечной ямы с названием Россия. Вы все для меня едины. И да, я имею на это моральное право.

Так же как вы имеете право молчать и становиться в очередь за одеждой, устраивать истерики по инстаграмму, пока ваша власть уничтожает мирное население Украины. Вам наплевать даже на то, что после митингов арестовывают ваших земляков. Пока есть бутерброд в холодильнике – вам ок. Это дно вроде бы большого и сильного народа, который на самом деле никогда не был таким. На вашем месте я бы умерла от стыда или покинула страну. Но, к счастью, я на своем месте, в Украине.

Я проклинаю всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет. И мне не стыдно, и я не хочу быть терпимой сегодня. Это страшные слова, но они искренние. Держись, Украина. Я люблю тебя всей душой и буду делать для твоего возрождения все, что зависит от меня.