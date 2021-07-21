35-річна Злата Огнєвіч нарешті зблизька показала сміливий образ з нового кліпу на пісню "Мій назавжди". Зйомки відбувались у спекотній Туреччині, тому на артистці були лише провокативні аутфіти.

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Один з них – суцільний купальник чорного кольору. Вбрання дуже нестандартне, адже його низ і верх нібито з'єднані грубими застібками. Так, "Холостячка" зуміла показати не лише сексуальне декольте, а й струнку талію. Високі пікантні розрізи на стегнах дозволили Златі Огнєвіч посвітити апетитними стегнами.

Співачка виглядала неперевершено. Її волосся вклали у вишукану зачіску, а на обличчя нанесли макіяж у стилі smoky eyes. Крім купальника, на ній оригінальні сережки-кільця.

"Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер – купаюся в морі любові", – інтригуюче написала героїня "Холостячки".

Злата Огнєвіч у купальнику / Фото з інстаграму співачки