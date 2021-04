Злата Огневич на личной странице в инстаграме часто публикует фотографии, на которых показывает look of the day. Исполнительница чувствует границу между стилем и безвкусицей и всегда демонстрирует безупречные аутфиты.

Весенний образ Златы Огневич

Для фотосессии звезда выбрала изысканное легкое платье красного цвета с принтом в розовый горошек. Наряд имел элегантные рюши на груди. Стройную талию исполнительница подчеркнула с помощью тонкого коричневого пояса.

Волосы Злата уложила в легкие локоны и довершила прическу стильной шляпой. На лице знаменитость сделала нежный макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Также внимание привлекает розовый маникюр певицы.

Настроение дня – носить яркую одежду, улыбаться и пригласить судьбу на танец,

– написала Огневич под фото.



Весенняя фотосессия Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич



Такой нежный и одновременно яркий образ изрядно понравился 300-тысячной аудитории подписчиков Златы. Они оставляют много приятных слов в ее адрес в комментариях.