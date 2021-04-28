Злата Огневич на личной странице в инстаграме часто публикует фотографии, на которых показывает look of the day. Исполнительница чувствует границу между стилем и безвкусицей и всегда демонстрирует безупречные аутфиты.
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Весенний образ Златы Огневич
Для фотосессии звезда выбрала изысканное легкое платье красного цвета с принтом в розовый горошек. Наряд имел элегантные рюши на груди. Стройную талию исполнительница подчеркнула с помощью тонкого коричневого пояса.
Волосы Злата уложила в легкие локоны и довершила прическу стильной шляпой. На лице знаменитость сделала нежный макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Также внимание привлекает розовый маникюр певицы.
Настроение дня – носить яркую одежду, улыбаться и пригласить судьбу на танец,
– написала Огневич под фото.
Весенняя фотосессия Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
Весенняя фотосессия Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
Весенняя фотосессия Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич
- "Какая вы красивая! Глаз невозможно отвести!"
- "Яркая!"
- "Красота!"
- "Злата, вы прекрасны! Пусть все будет так, как вы того хотите!"
- "Как красиво!"