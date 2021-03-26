Злата Огнєвіч зачарувала стильним образом у квітковій сукні: яскраве фото

Відома українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з прихильниками новими яскравими фото. Вона продемонструвала стильний весняний образ у сукні з квітковим принтом.

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч часто ділиться фото з шанувальниками. Днями вона оприлюднила на своїй сторінці серію нових світлин, які зачарували мережу.

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Образ Злати Огнєвіч

Знаменитість вирішила влаштувати невеличку домашню фотосесію. Для домашнього образу зірка обрала червону яскраву сукню довжини міді з білим квітковим принтом, що надавала аутфіту свіжості та ніжності. Фасон вдало підкреслив тендітну та струнку фігуру співачки.

Злата Огнєвіч поєднала вбрання з білими черевиками на масивній підошві. Вона доповнила look годинником, а також тонкими ланцюжками на шиї з різнобарвними підвісками у вигляді планет та місяця.

Волосся артистка розпустила та вклала легкими локонами. На обличчі Злата Огнєвіч зробила легкий макіяж. Вона нафарбувала очі перламутровими тінями, підкреслила щоки рум'янами, а губи – рожевою помадою.

У підписі до фото співачка анонсувала вихід нового синглу: "Той момент, коли дні до прем‘єри тягнуться дуже повільно! Я вже заслухала до скрипу новий сингл і 9/04 Ви його почуєте. Я мрію, шоб Він став маніфестом усіх наречених і... закоханих! Це дуже особливий період для мене і я хочу ділитися своїм станом через музику! Попереду – неймовірний творчий рік", – заінтригувала Огнєвіч.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників зачарувала нова весняна зйомка Злати Огнєвіч: