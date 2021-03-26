Злата Огневич очаровала стильным образом в цветочном платье: яркое фото
Известная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми яркими фото. Она продемонстрировала стильный весенний образ в платье с цветочным принтом.
Источник:инстаграм Златы Огневич
Популярная украинская певица Злата Огневич часто делится фото с поклонниками. На днях она обнародовала на своей странице серию новых фотографий, которые очаровали сеть.
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Образ Златы Огневич
Знаменитость решила устроить небольшую домашнюю фотосессию. Для домашнего образа звезда выбрала красное яркое платье длины миди с белым цветочным принтом, которое придавало аутфиту свежести и нежности. Фасон удачно подчеркнул утонченную и стройную фигуру певицы.
Злата Огневич соединила наряд с белыми ботинками на массивной подошве. Она дополнила look часами, а также тонкими цепочками на шее с разноцветными подвесками в виде планет и луны.
Волосы артистка распустила и уложила легкими локонами. На лице Злата Огневич сделала легкий макияж. Она накрасила глаза перламутровыми тенями, подчеркнула щеки румянами, а губы – розовой помадой.
В подписи к фото певица анонсировала выход нового сингла: "Тот момент, когда дни до премьеры тянутся очень медленно! Я уже заслушала до скрипа новый сингл и 9/04 вы его услышите. Я мечтаю, чтобы он стал манифестом всех невест и... влюбленных! Это очень особенный период для меня и я хочу делиться своим состоянием через музыку! Впереди – невероятный творческий год", – заинтриговала Огневич.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонников очаровала новая весенняя съемка Златы Огневич:
- Красавица;
- Милое платье;
- Очень очаровательная;
- Тебе идет красный цвет;
- Красивое платье;
- Какая солнечная.
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