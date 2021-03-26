Известная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми яркими фото. Она продемонстрировала стильный весенний образ в платье с цветочным принтом.

Популярная украинская певица Злата Огневич часто делится фото с поклонниками. На днях она обнародовала на своей странице серию новых фотографий, которые очаровали сеть.

Смотрите также Настя Каменских показала стильный домашний образ: утреннее фото с домашним любимцем

Образ Златы Огневич

Знаменитость решила устроить небольшую домашнюю фотосессию. Для домашнего образа звезда выбрала красное яркое платье длины миди с белым цветочным принтом, которое придавало аутфиту свежести и нежности. Фасон удачно подчеркнул утонченную и стройную фигуру певицы.

Злата Огневич соединила наряд с белыми ботинками на массивной подошве. Она дополнила look часами, а также тонкими цепочками на шее с разноцветными подвесками в виде планет и луны.

Волосы артистка распустила и уложила легкими локонами. На лице Злата Огневич сделала легкий макияж. Она накрасила глаза перламутровыми тенями, подчеркнула щеки румянами, а губы – розовой помадой.

В подписи к фото певица анонсировала выход нового сингла: "Тот момент, когда дни до премьеры тянутся очень медленно! Я уже заслушала до скрипа новый сингл и 9/04 вы его услышите. Я мечтаю, чтобы он стал манифестом всех невест и... влюбленных! Это очень особенный период для меня и я хочу делиться своим состоянием через музыку! Впереди – невероятный творческий год", – заинтриговала Огневич.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонников очаровала новая весенняя съемка Златы Огневич: