Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом біля літака: фото в рожевому костюмі

3 червня 2021 , 14:16
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Джерело:

інстаграм Злати Огнєвіч

Нова українська "Холостячка" Злата Огнєвіч у соцмережах активно ділиться світлинами, на яких показує бездоганні аутфіти. Днями зірка позувала на тлі літака в яскравому рожевому костюмі.

Вже через декілька місяців артистка шукатиме кохання на очах у всієї країни. Саме за її серце боротимуться чоловіки на реаліті-шоу "Холостячка". А поки Злата продовжує активно працювати над творчістю та позує у надзвичайно красивих фотосесіях, якими зачаровує публіку.

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Яскравий look Злати Огнєвіч

Виконавиця оприлюднила ефектні фото, які зробила на тлі літака. Злата позувала у яскравому костюмі рожевого кольору, що складався з сорочки та штанів. Сорочку Огнєвіч зав'язала на талії, додавши образові родзинки. 

Такий колір актуальний в цьому сезоні, тому артистка виглядала дуже стильно. Поєднала look з босоніжками на підборах. 

Волосся Злата вклала у легкі локони та забрала назад. На обличчі зробила макіяж зі світлими тінями на повіках і блиском на губах. Довершила аутфіт лаконічними прикрасами. 


Злата Огнєвіч у рожевому костюмі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч


Злата Огнєвіч у рожевому костюмі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

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Автор: Христина Кобак