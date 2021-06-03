Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом біля літака: фото в рожевому костюмі

Нова українська "Холостячка" Злата Огнєвіч у соцмережах активно ділиться світлинами, на яких показує бездоганні аутфіти. Днями зірка позувала на тлі літака в яскравому рожевому костюмі.

Вже через декілька місяців артистка шукатиме кохання на очах у всієї країни. Саме за її серце боротимуться чоловіки на реаліті-шоу "Холостячка". А поки Злата продовжує активно працювати над творчістю та позує у надзвичайно красивих фотосесіях, якими зачаровує публіку.

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Яскравий look Злати Огнєвіч

Виконавиця оприлюднила ефектні фото, які зробила на тлі літака. Злата позувала у яскравому костюмі рожевого кольору, що складався з сорочки та штанів. Сорочку Огнєвіч зав'язала на талії, додавши образові родзинки.

Такий колір актуальний в цьому сезоні, тому артистка виглядала дуже стильно. Поєднала look з босоніжками на підборах.

Волосся Злата вклала у легкі локони та забрала назад. На обличчі зробила макіяж зі світлими тінями на повіках і блиском на губах. Довершила аутфіт лаконічними прикрасами.



Злата Огнєвіч у рожевому костюмі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Злата Огнєвіч у рожевому костюмі / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

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