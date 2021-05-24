Тепер до Злати Огнєвіч прикута особлива увага публіки, адже зовсім скоро вона на очах у всієї країни обиратиме того чоловіка, з яким будуватиме спільне майбутнє. А поки зйомки "Холостячки" не розпочалися, виконавиця продовжує працювати над творчістю.

Дивіться також Хіт весни – вкорочений жакет: стильний образ показує співачка Злата Огнєвіч

Огнєвіч полетіла в Туреччину, де разом із командою працює над створенням нового кліпу. Знаменитість не втратила нагоди зробити серію фотографій у неймовірно красивій локації. Звісно, що без уваги не залишився її образ.

Яскравий look Злати Огнєвіч

Для прогулянки територією готелю співачка обрала легку літню сукню червоного кольору з принтом у білі квіти. Такий look вона поєднала з кольоровими босоніжками.

Волосся зірка акуратно вклала та забрала назад. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Довершила аутфіт красивою підвіскою.

Знаєте, це робота моєї мрії! Бути в красивих місцях і знайомитися з новими людьми, культурою!

– написала Огнєвіч у публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

За сторінкою Злати стежать 312 тисяч користувачів мережі. Такий допис неабияк сподобався їм, тому в коментарях підписники засипають Огнєвіч компліментами.