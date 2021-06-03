Уже через несколько месяцев артистка будет искать любовь на глазах у всей страны. Именно за ее сердце будут бороться мужчины в реалити-шоу "Холостячка". А пока Злата продолжает активно работать над творчеством и позирует в очень красивых фотосессиях, которыми очаровывает публику.
Смотрите также Злата Огневич снялась в образе соблазнительной итальянки: пикантные фото в красном одеянии
Яркий look Златы Огневич
Исполнительница обнародовала эффектные фото, которые сделала на фоне самолета. Злата позировала в ярком костюме розового цвета, состоящем из рубашки и брюк. Рубашку Огневич завязала на талии, добавив образу изюминки.
Такой цвет актуален в этом сезоне, поэтому артистка выглядела очень стильно. Соединила look с босоножками на каблуках.
Волосы Злата уложила в легкие локоны и забрала назад. На лице сделала макияж со светлыми тенями на веках и блеском на губах. Довершила аутфит лаконичными украшениями.
Злата Огневич в розовом костюме / Фото с инстаграма Златы Огневич
Злата Огневич в розовом костюме / Фото с инстаграма Златы Огневич
Предыдущие образы Златы Огневич
- На пост-шоу 11 сезона "Холостяка" певица предстала перед камерами в удлиненном пиджаке, обнажив стройные ножки.
- Исполнительница позировала на территории роскошного турецкого отеля в ярком костюме зеленого цвета.
- Звезда устроила фотосессию среди растений в Турции в красном платье с белым цветочным принтом.