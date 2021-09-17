Злата Огнєвіч вперше зізналась, чи одразу погодилась на участь у "Холостячці"

Головною героїнею шоу "Холостячка", яке стартує вже в п'ятницю, 17 вересня, обрали 35-річну Злату Огнєвіч. Співачка зізналась, що не одразу погодилась на участь у проєкті. Усі деталі дізнавайтеся нижче.

Хоч претенденток на роль головної "Холостячки" країни було вдосталь, продюсери обрали саме Злату Огнєвіч. На відміну від інших жінок, співачка не пропонувала свою кандидатуру, тому не одразу дала згоду.

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"Я попросила дати час, щоб все обдумати, сумніви були. Адже, присвятивши три місяці тільки проєкту, я змушена була на якийсь період залишити повноцінну концертну і творчу діяльність", – розповіла Злата Огнєвіч.

За словами артистки, остаточне рішення вона прийняла самостійно, однак все ж радилася зі своєю командою. Врешті-решт зірка довірилась долі, адже більш як рік ні з ким не зустрічалась і вірила, що закохатися на проєкті можливо.

Я замислилась над тим, що вже понад рік одна, часу на знайомства і побачення практично немає. А що, як доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою?

– поділилась Злата Огнєвіч.

Єдине, що турбувало співачку перед стартом шоу – чи зможе вона забути про камери й повністю віддатися почуттям. Як розповідає "Холостячка", уже на середині проєкту під час побачень вона не помічала нікого, крім себе і чоловіка.

"Холостячка" Злата Огнєвіч на першій вечірці проєкту / Фото з інстаграму проєкту

"Холостячка" Злата Огнєвіч про Ксенію Мішину

Ще однією причиною, чому співачка погодилась на участь у "Холостячці", став досвід першої героїні – Ксенії Мішиної, яка на той час ще зустрічалась з переможцем проєкту Олександром Еллертом.

Вважаю цю дівчину неймовірно красивою і талановитою. Мені як жінці було цікаво спостерігати за тим, як інша жінка вибирає собі чоловіка і будує з ним стосунки,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Ба більше, зірковий ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник ділився, що Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина трохи схожі – вони обоє дуже творчі та люблять екстрим.