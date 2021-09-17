Хоть претенденток на роль главной "Холостячки" страны было вдоволь, продюсеры выбрали именно Злату Огневич. В отличие от других женщин, певица не предлагала свою кандидатуру, поэтому не сразу дала согласие.

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"Я попросила дать время, чтобы все обдумать, сомнения были. Ведь, посвятив три месяца только проекту, я вынуждена была на какой-то период оставить полноценную концертную и творческую деятельность", – рассказала Злата Огневич.

По словам артистки, окончательное решение она приняла самостоятельно, однако все же советовалась со своей командой. В конце концов звезда доверилась судьбе, ведь более года ни с кем не встречалась и верила, что влюбится на проекте возможно.

Я задумалась над тем, что уже больше года одна, времени на знакомства и свидания практически нет. А что, если судьба сейчас дает мне шанс встретить любовь и стать по-настоящему счастливой?

– поделилась Злата Огневич.

Единственное, что беспокоило певицу перед стартом шоу – сможет ли она забыть о камерах и полностью отдаться чувствам. Как рассказывает "Холостячка", уже на середине проекта во время свиданий она не замечала никого, кроме себя и мужчины.



"Холостячка" Злата Огневич на первой вечеринке проекта / Фото из инстаграма проекта

"Холостячка" Злата Огневич о Ксении Мишиной

Еще одной причиной, почему певица согласилась на участие в "холостячке", стал опыт первой героини – Ксении Мишиной, которая в то время еще встречалась с победителем проекта Александром Эллертом.

Считаю эту девушку невероятно красивой и талантливой. Мне как женщине было интересно наблюдать за тем, как другая женщина выбирает себе мужчину и строит с ним отношения,

– призналась Злата Огневич.

Более того, звездный ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник делился, что Злата Огневич и Ксения Мишина немного похожи – они обе очень творческие и любят экстрим.