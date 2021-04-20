Злата Огнєвіч заявила, що влаштувала кастинг наречених

35-річна українська співачка Злата Огнєвіч після кількох невдалих романів відкрита для нових стосунків. Зараз на її серце претендують одразу кілька чоловіків, серед яких вона влаштувала своєрідний кастинг.

Нещодавно артистка презентувала нову пісню "Я твоя єдина", заявивши, що цей сингл стане саундтреком її майбутнього весілля. Як з'ясувалося, про шлюб Злата Огнєвіч заговорила неспроста. Зараз у житті зірки є кілька чоловіків, один з яких може стати її нареченим.

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Я влаштувала кастинг, я собі обираю. Поки все в режимі спілкування. Коли я зрозумію, що серед цих чоловіків є той, з яким я хочу піти на серйозне побачення, звичайно, він залишиться один,

– заінтригувала артистка.

Водночас Злата Огнєвіч замислюється про весілля. Вона зізналася, що не мріє про грандіозне святкування з кількома сотнями гостей. Співачка хоче скромну церемонію в колі найближчих, а заощаджені кошти готова витрати на розкішний медовий місяць.

"Ці гроші краще витратити на подорож, на емоції, аніж кликати 200 людей, накривати стіл. Ми запросимо наших друзів, яких ми знаємо, моїх батьків і батьків нареченого", – наголосила Злата Огнєвіч.

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