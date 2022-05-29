Злата Огнєвіч вкотре поскаржилась на "сталкера", на якого не має впливу навіть поліція

Українська артистка Злата Огнєвіч вже давно страждає від переслідувань та погроз Вадима Лебедя. Він чатував її біля будинку, пише у соцмережах та навіть влаштувався у службу таксі, яке вона часто викликає.

Артистка переконана, що Вадим Лебідь, який переслідує її понад 3 роки, хвора людина. На запитання своїх підписників в інстаграмі, яка доля зараз у її переслідувача, вона показала скриншот з повідомленнями, де чоловік її ображає.

До слова Що це відбувається, – Маша Єфросиніна відреагувала на ситуацію з переслідувачем Злати Огнєвіч

"Ось одні з його повідомлень. Побачте, що він десь працює – вимагайте звільнення. Він хворий", – лаконічно написала Огневич.



Злата Огнєвіч розповіла про "сталкера" / Фото з інстаграм-сторіс артистки

У листуванні зловмисник назвав артистку "дурою", порадив "загубитися" і заявив, що вона "зіпсувала йому життя". Зокрема чоловік написав, що чекає на суд.

Що відомо про переслідування Огнєвіч

На початку 2022 року Злата заявила, що 3 роки страждає від переслідувань неадекватного чоловіка. Вона зверталась за допомогою до Володимира Зеленська та Віталія Кличка.

Після публічного оголошення за справу артистки взялись правоохоронці. Лебідю вручили підозру та затримали його, але пізніше відпустили за рішенням суду. Через військові дії в Україні розслідування справи Лебедя призупинилося.

Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя навіть не почала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця, вона його заарештувала, вона зробила все. За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручений припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче,

– розповідала співачка.

Чоловіка нібито звільнили з роботи та викликали до поліції після того, як він знову з'явився у житловому комплексі зірки. Артистка побачила його на стоянці біля свого будинку у Києві.

Сам правопорушник ніколи не приховував, що хоче нашкодити співачці та погрожував її вбити. У 2020 році сюжет із ним вийшов на телебаченні.



Як виглядає переслідувач Злати Огнєвіч / Скриншот з відео