Врятувала гостя з України, – Злата Огнєвіч розповіла про курйоз на весіллі Хветкевича

9 травня 2023, 11:27
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Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч днями побувала на весіллі колишнього учасника "Холостячки". Співачка зізналась, що з нею трапився курйоз: вона неправильно зрозуміла дрескод.

5 травня фридайвер та колишній учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич одружився з коханим. На весілля запросили й саму "Холостячку" – Злату Огнєвіч.

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Зі Златою трапився курйоз на весіллі

Співачка розповіла, що на святкуванні з нею трапилась курйозна ситуація. Вона неправильно зрозуміла дрескод та одягнула світлу сукню.

Я була за секунду від провалу. Я не правильно зрозуміла дрескод. Думала або зелений або золотий, а треба було тільки в зеленому. Але мене врятувала Аня з України. Вона взяла додаткову сукню з собою. І, о щастя, у нас виявилися однакові параметри,
– розповіла артистка.


Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз


Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз

Тож Злата Огнєвіч змінила білу сукню та одягнулась у смарагдове атласне вбрання без рукавів та з декольте. Її образ доповнювали масивні золотисті сережки та ланцюжок на шиї.


Злата змінила образ / Фото з інстаграм-сторіз

  • Нагадаємо, весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе відбувалося у Мексиці, в курортному містечку Пуерто-Вальярта. Злата Огнєвіч приїхала туди ще на початку травня, де тиждень тривала підготовка до святкування.
  • Вже 5 травня наречені обмінялися обітницями й обручками. Церемонія пройшла на території вілли на узбережжі Тихого океану. Весілля було організоване у смарагдових, білих та золотистих кольорах.
Автор: Марія Касій