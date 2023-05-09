Врятувала гостя з України, – Злата Огнєвіч розповіла про курйоз на весіллі Хветкевича
Джерело:Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч днями побувала на весіллі колишнього учасника "Холостячки". Співачка зізналась, що з нею трапився курйоз: вона неправильно зрозуміла дрескод.
5 травня фридайвер та колишній учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич одружився з коханим. На весілля запросили й саму "Холостячку" – Злату Огнєвіч.
Дивіться також Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич одружився з коханим: фото з весілля, де була Злата Огнєвіч
Зі Златою трапився курйоз на весіллі
Співачка розповіла, що на святкуванні з нею трапилась курйозна ситуація. Вона неправильно зрозуміла дрескод та одягнула світлу сукню.
Я була за секунду від провалу. Я не правильно зрозуміла дрескод. Думала або зелений або золотий, а треба було тільки в зеленому. Але мене врятувала Аня з України. Вона взяла додаткову сукню з собою. І, о щастя, у нас виявилися однакові параметри,
– розповіла артистка.
Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз
Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз
Тож Злата Огнєвіч змінила білу сукню та одягнулась у смарагдове атласне вбрання без рукавів та з декольте. Її образ доповнювали масивні золотисті сережки та ланцюжок на шиї.
Злата змінила образ / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе відбувалося у Мексиці, в курортному містечку Пуерто-Вальярта. Злата Огнєвіч приїхала туди ще на початку травня, де тиждень тривала підготовка до святкування.
- Вже 5 травня наречені обмінялися обітницями й обручками. Церемонія пройшла на території вілли на узбережжі Тихого океану. Весілля було організоване у смарагдових, білих та золотистих кольорах.