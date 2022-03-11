Злата Огнєвіч розхвалила Макса Барських, який відмовився від тисяч доларів з Росії
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Ексгастролер Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії, бо та розв'язала війну в Україні. Його вчинок зворушив Злату Огнєвіч. За її словами, після цього колега втратив десятки тисяч доларів.
З 11 березня пісні Макса Барських не звучатимуть у Росії. Їх не буде ані на радіо, ані на телеканалах, ані у фільмах, ані в серіалах, де вони звучали як саундтреки. Так співак втратить пристойні роялті – грошову винагороду за музику на будь-яких цифрових майданчиках. Це підкреслила Злата Огнєвіч.
Нагадаємо Макс Барських заборонив використовувати свою музику у Росії: відеозвернення співака
Злата Огнєвіч розхвалила Макса Барських
Співачка зауважила, що Макс Барських, як топовий артист СНД, самовільно відмовився від десятків тисяч доларів, бо є "цінності набагато сакральніші, ніж зелені папірці – людське життя, честь і мужність".
Я можу тільки уявити суму роялті, якої Макс позбудеться. Але! У цьому світі є цінності, дорожчі за гроші. Це сильно. Я до глибини душі вражена, здивована і захоплена вчинком Макса Барських. Величезна повага,
– висловилася Злата Огнєвіч.
Разом з тим співачка впевнена, що наша перемога і світле майбутнє не за горами. "Зло кінець кінцем буде покаране. Після найтяжкої, кривавої, темної ночі завжди приходить світанок. Наше завдання зараз – бути сильними і світити", – зізналась Огнєвіч.
Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч
Що Макс Барських казав про російсько-українську війну
- У перші дні війни Макс Барських назвав Росію дірявою та викреслив її зі своєї географії, через що нарвався на критику репера Тіматі. Той дорікнув українцю, що останні 8 років він "жер з їхньої ложки" і заробляв на корпоративах у Москві, а тепер перевзувається.
- Співак публічно захоплювався відвагою своїх земляків з Херсону, які захопили БТР окупантів і проїхалися на ньому з українським прапором.
- Днями Маск Барських відмовився повертати росіянам гроші за скасовані концерти. Він публічно заявив, що всі кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.