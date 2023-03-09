Злата Огнєвіч згадала, як у важку мить її підтримав Клопотенко: які між ними стосунки

Українська співачка Злата Огнєвіч не приховує, що близько спілкується з кулінаром Євгеном Клопотенком. Вона зізналась, що чоловік підтримав її у непростий момент.

Співачка Злата Огнєвіч вже прокоментувала конфлікт з Єфросиніною та Поляковою, а також висловилась про особисте життя. У мережі довго ходять чутки про її роман з Євгеном Клопотенком, але за словами зірки – між ними дружба.

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Злата Огнєвіч прокоментувала стосунки з Клопотенком

Виконавиця пригадала, що у період, коли вона зверталась до психолога через проблеми в особистому житті, її підтримав Євген Клопотенко. Він зміг підібрати правильні слова та підбадьорити Злату.

Коли мені було важко, він мені морально допомагав і мене морально підтримував. Після моїх особистих драм в житті він знайшов потрібні слова, які полегшили мій стан.

Утім, Огнєвіч не зізналась, чи є між ними щось більше, аніж дружнє спілкування. "У нас дуже дружні стосунки. Я Женю обожнюю, його талант, оцю його сонячність, відкритість душі. Ще він дуже кльово смачно готує. Його дружині, дівчині дуже пощастить".

Що натомість говорив Клопотенко

, що днями Злата Огнєвіч різко відповіла на запитання про одруження та дітей. Зірка вважає, що це найнекоректніше запитання, яке їй прилітає від шанувальників. Співачка пообіцяла фанам розповісти про важливі події в її житті, але зауважила, що її особисте життя – не їхня справа.

У серпні Євген Клопотенко казав, що в нього прекрасні стосунки зі Златою Огнєвіч. Він розповідав про їхній спільний вечір, на якому кулінар готував для співачки. Але ресторатор також запевняв, що між ними тільки дружба.

Утім, нещодавно Клопотенко зізнався, що у нього є дівчина. Але в них вільні стосунки: ресторатор не хоче бачитися з нею щодня та проживати все життя з одною. "Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід".