Злата Огнєвіч приголомшила звабливим образом у рожевому піджаку: ефектні фото "Холостячки"

Українська співачка Злата Огнєвіч часто публікує в мережі фото, якими зачаровує шанувальників. Цього разу вона показала звабливий look у рожевому піджаку.

Злата Огнєвіч оприлюднила декілька нових кадрів, на яких зображена, сидячи на синьому хутряному кріслі в рожевій кімнаті.

Дивіться також Злата Огнєвіч позувала у молочному худі й мінішортах: фото стильного образу зі зйомок

Звабливий look Злати Огнєвіч

Співачка одягнула короткі шкіряні шорти чорного кольору з високою посадкою. Поєднала такий них з чорним корсетом, а поверх одягнула піджак насиченого рожевого кольору, який не застібала. Оскільки на фото зірка позує не в повний зріст, то не видно, з яким взуттям вона поєднала таке вбрання. Ймовірно, це були туфлі або босоніжки на підборах.

Злата обожнює різноманітні аксесуари, тому й цього разу не обійшлася без них. Огнєвіч довершила аутфіт масивними ланцюжками та сережками. Волосся вона зібрала у високий хвіст, залишила лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж знаменитості був у натуральних відтінках з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем.



Злата Огнєвіч у рожевому піджаку / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч у рожевому піджаку / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Почуття гідності. Твоєї особистої гідності.

Це коли за спиною стоять багато людей: сім'я (якщо дуже пощастило, звичайно), друзі, досвід, знання і навіть місто, країна, в якій ти живеш. Якщо глобальніше – весь світ і люди, що живуть у ньому, частинка інтелекту цих людей.

І це все неправда, що людина сама може впоратися. До прикладу, альпініст Нірмал Пуржда підкорив 14 вершин за 1 сезон. Але він був не сам, йому допомагали багато людей. За кожним успіхом будь-якої справи стоїть команда, на яку можна спертися.

І якщо щось трапляється, йдіть за допомогою до людей, не думайте, що двері зачинені. Одні з них точно ваші і їх можна відчинити! Уявіть перед початком будь-якої складної, незрозумілої справи величезну команду за спиною. Ви вже не почуватиметеся так самотньо і безпорадно.

Особисто мені уявлення подібного, потужного бекграунду допомагає відчути, що я не одна. Допомагає брати силу інших та втілювати все, що задумала, дає змогу розправити крила.