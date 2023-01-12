Повторила за Нікітюк: Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження в Карпатах – фото

Після новорічно-різдвяних свят Злата Огнєвіч влаштувала ретрит у Карпатах. Вона поїхала у Верховину й відсвяткувала там свій 37-й день народження. Зірка навіть приміряла традиційне гуцульське вбрання, як Леся Нікітюк напередодні.

Якщо минулого року на день народження Злата Огнєвіч літала в Африку, то цього разу відправилася на Івано-Франківщину. Це не сафарі в Занзібарі, але у селищі Верховина артистка відчула колорит Гуцульщини.

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Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження в Карпатах

"Я в горах. Бува, що сторіс грузиться по чотири години. Цікаво колись спробувати без телефона провести хоча б частину відпустки", – повідомила Злата Огнєвіч.

У Карпатах вона встигла сходити в етно-парк з контактним зоопарком, поворожити на свічках і навіть приміряти традиційне гуцульське вбрання. Співачка одягла вишиту сукню, смугасту плахту, святковий кептар, поверх нього сердак, а на ноги – постоли. Зі стародавніх аксесуарів на Златі Огнєвіч була і хустка, і червоне чільце. У схожому вбранні на Різдво фотографувалася Леся Нікітюк у Косові, тоді її фото підкорили інстаграм.

Вдягла чільце, до свята готова. Ну а як же без стародавньої магії. Після Верховини я вкотре переконалася, що Україна неосяжна. І знову передивилася "Тіні забутих предків",

– прокоментувала Злата Огнєвіч свій ретрит.

Злата Огнєвіч у день народження в Карпатах / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Злата Огнєвіч у день народження в Карпатах / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Злата Огнєвіч у день народження в Карпатах / Фото з інстаграм-сторіс співачки

До речі, у день народження Злата Огнєвіч відкрила збір для 10 сімей, будинки яких постраждали 31 грудня через ракетний удар Росії по Протасовому Яру в Києві. За донати замість квітів і коштовностей вона хоче купити будівельні матеріали, меблі й техніку. "Ваш подарунок мені – це донат на відновлення побуту постраждалих у Протасовому Яру", – каже співачка. Цікаво, що вранці 4 січня Злата Огнєвіч разом з активістами й небайдужими киянами розбирала там завали, тягала сміття і дошки.