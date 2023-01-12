Если в прошлом году на день рождения Злата Огневич летала в Африку, то на этот раз отправилась в Ивано-Франковскую область. Это не сафари в Занзибаре, но в поселке Верховина артистка ощутила колорит Гуцульщины.

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Злата Огневич отметила день рождения в Карпатах

"Я в горах. Бывало, что сторис грузится по четыре часа. Интересно когда-то попробовать без телефона провести хотя бы часть отпуска", – сообщила Злата Огневич.

В Карпатах она успела сходить в этно-парк с контактным зоопарком, погадать на свечах и даже примерить традиционный гуцульский наряд. Певица надела вышитое платье, полосатую плахту, праздничный кептарь, поверх него сердак, а на ноги – лапти. Из древних аксессуаров на Злате Огневич был и платок, и красное чильцо. В похожем наряде на Рождество фотографировалась Леся Никитюк в Косово, тогда ее фото покорили инстаграм.

Надела чильцо, к празднику готова. Ну а как без древней магии. После Верховины я в очередной раз убедилась, что Украина необъятна. И снова пересмотрела "Тени забытых предков",

– прокомментировала Злата Огневич свой ретрит.

Злата Огневич в день рождения в Карпатах / Фото из инстаграм-сторис певицы

Злата Огневич в день рождения в Карпатах / Фото из инстаграм-сторис певицы

Злата Огневич в день рождения в Карпатах / Фото из инстаграм-сторис певицы

Кстати, в день рождения Злата Огневич открыла сбор для 10 семей, дома которых пострадали 31 декабря из-за ракетного удара России по Протасовому Яру в Киеве. За донаты вместо цветов и драгоценностей она хочет купить строительные материалы, мебель и технику. "Ваш подарок мне – это донат на восстановление быта пострадавших в Протасовом Яру", – говорит певица. Интересно, что утром 4 января Злата Огневич вместе с активистами и неравнодушными киевлянами разбирала там завалы, таскала мусор и доски.

Внимание! Для желающих поздравить Злату Огневич и помочь пострадавшим – ссылка на банку и номер карты: 5375 4112 0255 4577.