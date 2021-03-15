Злата Огнєвіч показала стильний образ у хутряному костюмі: ніжні фото

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з прихильниками новими фото. Зірка продемонструвала стильний образ у рожевому костюмі, який чудово підходить для прогулянки весною.

З настанням весни відомі українські знаменитості вже переходять з теплих пальт на легкі блузки та ніжні спідниці. Співачка Злата Огнєвіч продемонструвала весняний образ у новій серії яскравих фото.

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Образ Злати Огнєвіч

Українська артистка влаштувала атмосферну фотосесію на березі моря в Одесі. Вона позувала на тлі заходу сонця, що робило світлини дуже ніжними. Для такої зйомки Злата обрала відповідне вбрання.

Зірка постала перед камерою у рожевому хутряному костюмі від українсього бренду, що складався з шортів та довгої сорочки з комірцем. Широкий пояс підкреслив бездоганну фігуру Огнєвіч. Співачка поєднала костюм з довгими чоботами кольору хакі, що додавало аутфіту сміливості.

Знаменитість доповнила образ сережками-підвісками та звичною зачіскою. Вона розпустила волосся та накрутила його в пишні локони. Також Злата Огнєвіч зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала очі нюдовими тінями, а губи злегка підкреслила пудровою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальників зачарував новий образ артистки. Серія світлин набрала більше 5 тисяч вподобань та безліч коментарів з компліментами: