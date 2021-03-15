Популярная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда продемонстрировала стильный образ в розовом костюме, который прекрасно подходит для прогулки весной.

С наступлением весны известные украинские знаменитости уже переходят с теплых пальто на легкие блузки и нежные юбки. Певица Злата Огневич продемонстрировала весенний образ в новой серии ярких фото.

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Образ Златы Огневич

Украинская артистка устроила атмосферную фотосессию на берегу моря в Одессе. Она позировала на фоне заката, что делало фотографии очень нежными. Для такой съемки Злата выбрала подходящий наряд.

Звезда предстала перед камерой в розовом меховом костюме от украинского бренда, состоявшего из шорт и длинной рубашки с воротничком. Широкий пояс подчеркнул безупречную фигуру Огневич. Певица соединила костюм с длинными сапогами цвета хаки, что добавляло аутфиту смелости.

Знаменитость дополнила образ серьгами-подвесками и привычной прической. Она распустила волосы и накрутила их в пышные локоны. Также Злата Огневич сделала красивый макияж. Она накрасила глаза нюдовыми тенями, а губы слегка подчеркнула пудровой помадой.

Для просмотра фото листайте вправо:

Поклонников очаровал новый образ артистки. Серия фотографий набрала более 5 тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами: