Українські артисти "Кварталу 95" та співачка Злата Огнєвіч завітали до бійців Держприкордонслужби. Вони провели безкоштовний концерт для учасників Операції об'єднаних сил.

У гості до бійців Держприкордонслужби на Донбас завітали "кварталівці" з балетом та українська артистка Злата Огнєвіч. Днями у Севєродонецьку, Бахмуті, Краматорську, Авдіївці та Маріуполі відбулося кілька безкоштовних концертів для бійців підрозділів, які беруть участь в Операції об’єднаних сил.

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Концерт для українських бійців

Учасники "Кварталу 95" приєдналися до виступів Злати Огнєвіч. Їх вкотре організував волонтер Юрій Тира в межах туру "6992 кілометри державного кордону". Концерти проходили для прикордонників Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, а також для бійців ЗСУ. На виступи запрошували ветеранів та родичів воїнів, які полягли, боронячи Україну.

Артисти не мали насиченого та жорсткого графіку, тому їхали туди, де їм були раді. Вони привезли із собою усю необхідну техніку та освітлення. Українські зірки організовували концерти навіть там, де не було сцен та залів, тому часто виступали на імпровізованих майданчиках. Однією з головних вимог до приміщень була можливість дотримання карантинних норм.

Зазначимо, що виступи не обмежувалися гумористичними номерами студії "Квартал 95" у супроводі Kvartal Girls Band та виступами Злати Огнєвіч. Також глядачі мали можливість поспілкуватися з відомими гостями та сфотографуватися з ними під час селфі-сесії.

Під час цієї поїздки Златі Огнєвіч вручили нагороду "За сприяння в охороні державного кордону України". Адже співачка є однією з найактивніших учасниць туру "6992 кілометри державного кордону". В його межах вже майже у всіх прикордонних регіонах України відбулися виступи для захисників України, переважно прикордонників, їх рідних і ветеранів.

До цього волонтерського проєкту долучалися інші українські співаки та артисти:

Арсен Мірзоян,

Тоня Матвієнко,

Олександр Положинський,

Іван Марунич,

Олег Собчук,

команди "Ліги сміху" – "Загорецька Людмила Степанівна",

"Кременчук",

"Замок Любарта" та інші відомі особистості й колективи.

Тур триває, а це означає, що буде ще багато гарного настрою, який зарядить наших прикордонників на сумлінну службу.



Злата Огнєвіч та "Квартал 95" відвідали прикордонників / Фото ДПСУ