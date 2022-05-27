Злата Огнєвіч показала кадри руйнувань у Бородянському районі: "Моторошні історії вражають"

Співачка Злата Огнєвіч з волонтерами приїхала в Бородянський район. Вона поспілкувалась з місцевими та показала кадри руйнувань.

Українська співачка Злата Огнєвіч приїхала до Бородянського району у складі волонтерів. Вона привезла гуманітарну допомогу місцевим жителям.

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Злата Огнєвіч відвідала Бородянський район

Виконавиця поспілкувалась з мешканцями, які залишились без домівок через російські ракети. Вона зізналась, що історія кожного вразила її до глибини душі.

Кожна історія – це біль, глибокий і сильний, це розбиті мрії та скалічені життя сотень людей…. Життя, які ворог прийшов знищити, але він не знав справжньої сили духу українців. Підтримка зараз – наша головна мета!

– поділилась співачка.

Злата Огнєвіч відвідала Загальці, що в Бородянському районі. Це село дуже постраждало від бомбардувань, а люди залишились без домівок та ресурсів.

"Мешканці вже впізнають автівки та волонтерів, тому діляться болючими історіями окупації. Вислуховувати людей – важлива місія, вони так потребують спілкування й підтримки! Моторошні історії вражають, просто неможливо звикнути, це якби в мене відібрали частину серця…. Будинки, спогади – усе згоріло, вони втратили те, чим жили роками", – додала зірка.

Злата поспілкувалась й показала одну з мешканок, яка втратила будинок. "У нас все було, а тепер ми бомжі. У 50 років залишилися без нічого. Нам нема де притулитися", – розповіла жінка.

Огнєвіч також показала кадри зруйнованих будівель та обгорілі будинки, які бачила на власні очі.

Кадри з Бородянського району: дивіться відео

, у звільненій Бородянці також побувала українська співачка Руслана . Вона була шокована від побаченого, адже окупанти зруйнували мало не все селище. "Це було страшно і моторошно. Вразила реакція людей, ми співали гімн, просто обіймалися", – зізнавалась зірка.

Злата Огнєвіч розповіла, що й надалі буде відвідувати села й міста України, що постраждали від війни, й разом з волонтерами надаватиме допомогу тим, хто потребує.