Популярна українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками новими кадрами. Вона показала, як виглядає вдома. Зірка позувала в сорочці та майже без макіяжу.

Зірки українського шоу-бізнесу зачасту вражають елегантними та чарівними образами. Однак вони не соромляться й показувати домашні фото в повсякденних, але й стильних аутфітах.

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Нове фото Злати Огнєвіч

Популярна українська співачка опублікувала новий знімок. Вона позувала в домашній атмосфері. Біля артистки стояв музичний інструмент.

Перед камерою Злата Огнєвіч постала в теплій біло-синій сорочці з клітчастим принтом на ґудзиках. Свій образ зірка доповнила годинником та великою кількістю аксесуарів. Вона прикрасила вуха сережками з камінцями, а на пальцях красувалися срібні каблучки.

Співачка для зручності зібрала волосся в низький пучок. Також вона не підкреслювала обличчя косметикою, тільки злегка нафарбувавши повіки коричневими тінями. Тож Злата Огнєвіч похизувалась перед фанами природною вродою.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

У коментарях шанувальники висловили свої враження від світлини: