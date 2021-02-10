Популярная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми кадрами. Она показала, как выглядит дома. Звезда позировала в рубашке и почти без макияжа.

Звезды украинского шоу-бизнеса зачастую поражают элегантными и очаровательными образами. Однако они не стесняются и показывать домашние фото в повседневных, но стильных аутфитах.

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Новое фото Златы Огневич

Популярная украинская певица опубликовала новый снимок. Она позировала в домашней атмосфере. Возле артистки стоял музыкальный инструмент.

Перед камерой Злата Огневич предстала в теплой бело-синей рубашке с клетчатым принтом на пуговицах. Свой образ звезда дополнила часами и большим количеством аксессуаров. Она украсила уши серьгами с камнями, а на пальцах красовались серебряные кольца.

Певица для удобства собрала волосы в низкий пучок. Также она не подчеркивала лицо косметикой, только слегка накрасив веки коричневыми тенями. Поэтому Злата Огневич похвасталась перед фанами естественной красотой.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

В комментариях поклонники выразили свои впечатления от фотографии: