Злата Огнєвіч є однією з найспокусливіших артисток в українському шоу-бізнесі. В мережі вона часто публікує знімки з різних фотосесій, на яких демонструє бездоганний смак в одязі та відчуття стилю.

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Спокусливий look Злати Огнєвіч

Чергову зйомку виконавиця влаштувала на пішохідному мості через Дніпро в Києві. Злата постала перед об'єктивом камери у довгій чорній сукні, що була задекорована паєтками. Вбрання мало звабливе декольте та довгий виріз на нозі, що підкреслили всі принади фігури Огнєвіч.

Такий look співачка поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах. Волосся артистка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас її розкішний аутфіт довершили вишукані сережки з камінцями.

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У коментарях підписники знаменитості залишають на її адресу багато приємних слів.