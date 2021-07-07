Злата Огневич является одной из самых соблазнительных артисток в украинском шоу-бизнесе. В сети она часто публикует снимки с различных фотосессий, на которых демонстрирует безупречный вкус в одежде и чувство стиля.

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Соблазнительный look Златы Огневич

Очередную съемку исполнительница устроила на пешеходном мосту через Днепр в Киеве. Злата предстала перед объективом камеры в длинном черном платье, которое было задекорировано пайетками. Наряд имел обольстительное декольте и длинный вырез на ноге, которые подчеркнули все прелести фигуры Огневич.

Такой look певица совместила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы артистка уложила в легкие локоны, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках. Среди украшений ее роскошный аутфит завершили изысканные серьги с камнями.

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В комментариях подписчики знаменитости оставляют в ее адрес много приятных слов.