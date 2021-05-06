Злата Огнєвіч показала, як погладшала після великодніх свят: відео

Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася, що впродовж великодніх свят набрала зайвого. Співачка показала складки на животі та заявила, що повертається до тренувань і правильного харчування.

Як й інші українські зірки, Злата Огнєвіч добре відзначила Пасху й не відмовляла собі у великодніх смаколиках. Застілля з рідними невтішно позначилися на фігурі співачки. Вона помітно погладшала.

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Артистка записала відео у домашньому костюмі м'ятного кольору – топі та штанах з високою талією, в якому не вдалося приховати складки на животі.

Пасочки закінчилися, і свята теж, а кілограми залишилися. Я не знаю, як це назвати. Терміново підключаю спорт у подвійному об'ємі,

– заявила Злата Огнєвіч.

Своє слово нова "Холостячка" стримала. Вона відправилася до спортзалу того ж дня і показала своє тренування шанувальникам. Крім того, зірка пообіцяла влаштувати розвантажувальний місяць, адже "розслабилася в плані їжі".

Додамо, Злата Огнєвіч не єдина знаменитість, яка погладшала впродовж великодніх свят і карантину та не приховує це. Днями 52-річний голлівудський актор Вілл Сміт показав фото у своїй найгіршій формі та пояснив, що причиною цього стала пандемія COVID-19.