Гарячий буде сезон, – Злата Огнєвіч поділилась враженнями від зйомок "Холостячки"

У вівторок, 8 червня, стартували зйомки другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Зірка поділилася розкішними фото з першої вечірки та запевнила, що проєкт буде гарячим.

35-річна красуня Злата Огнєвіч, яка досягла шаленого успіху в українському шоу-бізі та на великій сцені, вже встигла познайомитися зі всіма претендентами на своє серце. Чоловіки, котрі боротимуться за неї на проєкті "Холостячка", зуміли вразити красуню так, що вона вже охрестила це літо найкращим.

Важливо "Холостячка": стартували зйомки 2 сезону реаліті-шоу

Ох і гарячий буде сезон. Це найпрекрасніше літо,

– поділилася співачка.

Злата Огнєвіч на зйомках "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки

Лише на першій вечірці Злата Огнєвіч встигла політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті, здійснити дитячу мрію та "пірнути на дно океану по перлину". Крім того, знаменитість, яка готова цілуватися на шоу "Холостячка", заявила, що "перший електричний розряд стався".

"Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: "А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?" Один з учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію", – зізналася Злата Огнєвіч у коментарі СТБ.

Злата Огнєвіч на зйомках "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки