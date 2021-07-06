Люблю і поважаю, – Злата Огнєвіч підтримала MELOVIN після скандалу на Atlas Weekend

Українська співачка, головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч підтримала MELOVIN після скандалу на Atlas Weekend. Вона наголосила, що свобода бути собою – найбільша цінність.

У мережі активно обговорюють камінг-аут MELOVIN, який він здійснив на сцені масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend. Зіркові колеги артиста також реагують на його неочікуване зізнання.

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Злата Огнєвіч підтримала MELOVIN

Співачка Злата Огнєвіч однією з перших підтримала виконавця. На особистій інстаграм-сторінці зірка оприлюднила декілька фото, на яких позує разом з епатажним співаком. MELOVIN ніжно обіймав колегу та цілував у щічку. Сама ж Злата висловила дружню любов та повагу.

Свобода бути собою – найбільша цінність! Я завжди за сміливість. Я за правду. В нашій країні немає жодного артиста, який був би настільки відвертим зі своєю аудиторією, як ти! Люди це відчувають та цінують!

– написала Огнєвіч під фото.

"Вже бачу скільки негативу ллється у твій бік. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний і твої люди завжди залишаться з тобою! Люблю та безмежно поважаю", – додала артистка.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

MELOVIN подякував колезі у коментарях, написавши: "Моя любов".

Реакція мережі

У коментарях підписники співачки здебільшого висловлюють невдоволення. Вони зазначають, що MELOVIN не варто було демонструвати свої почуття величезній публіці.

"До чого тут сміливість і відкритість? Це пропаганда розбещеності".

"Він не має права поводитися так на сцені, адже на нього дивляться люди".

"Це, Злато, розкажи та поясни дітям зі ще несформованою психікою. Підлітки беруть з цього приклад, не розуміючи справжньої причини такого вчинку. Це не подвиг, а дурість. Нехай MELOVIN любить і цілує кого хоче, ніхто не проти. Тільки навіщо кричати про це?"

Та є й ті, хто підтримав виконавицю та залишив на її адресу приємні слова.