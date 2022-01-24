Злата Огнєвіч заявила в поліцію на чоловіка, який обіцяв її "завалити"

Уже три роки Злату Огнєвіч переслідує неадекватний чоловік, який погрожує їй та її сім'ї. Днями він пообіцяв "завалити" співачку або її батька, якщо ще раз побачить по ТБ. "Холостячка" написала заяву в поліцію.

Чоловік, ім'я якого Вадим Лебедь, залякує Злату Огнєвіч та стверджує, що не боїться ані правоохоронців, ані мера Києва Віталія Кличка. Однак беззахисна зірка все ж вирішила вкотре заявити на нього в поліцію. Вона приїхала у відділ поліції в Печерському районі Києва та розповіла моторошні деталі про переслідувача.

Важливо Я більше не можу мовчати, – Злата Огнєвіч заявила, що її вже 3 роки переслідує чоловік

Злата Огнєвіч заявила в поліцію на переслідувача

Зірка зізналась, що після відео з погрозами вона отримала шалену підтримку фанів і друзів. Чоловіки з її оточення навіть пропонували застосувати силу, але Злата Огнєвіч хоче покарати Вадима Лебедя по закону.

Я дуже хочу, щоб все було по закону. Зараз їду в поліцію писати чергову заяву. Сподіваюсь, щось змінилось, і публічний розголос мені допоможе, бо я скаженію! Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, боятися жити й виходити на вулицю,

– заявила Злата Огнєвіч.

У відділу поліції вона провела кілька годин і, схоже, у цій ситуації врешті-решт зійшов лід. "Настрій у мене значно кращий, я вже усміхаюсь. У мене нарешті з'явилась надія на справедливість. Усе буде добре", – заявила співачка.

Злата Огнєвіч звернулась у поліцію / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Переслідувач погрожував сестрі Злати Огнєвіч

від безвиході Злата Огнєвіч звернулась по допомогу не лише до правоохоронців та юристів, а й до мера Києвата президента

Молодша сестра Злати Огнєвіч розповіла, що впродовж трьох років чоловік створив десятки фейкових акаунтів в інстаграмі. Він підписується "Вадим Огнєвіч" і стежить не тільки за співачкою, а й за її сім'єю. Ба більше, два роки тому переслідувач дібрався до Юлії. Він представився таксистом і насильно возив її по місту.

Він зумів підлаштувати ситуацію зі службою таксі, щоб я сіла в його машину. Він возив мене по промисловому району Подолу й змушував влаштувати зустріч з моїми батьками і Златою,

– розповіла Юлія.

Дівчина додала, що після цього інциденту звернулась у поліцію, але їй відповіли, що стануть реагувати на переслідувача, коли той покалічить чи завдасть збитків.

Скриншот з інстаграм-сторіс Злати Огнєвіч