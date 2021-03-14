Украинские артисты "Квартала 95" и певица Злата Огневич посетили бойцов Госпогранслужбы. Они провели бесплатный концерт для участников Операции объединенных сил.

В гости к бойцам Госпогранслужбы на Донбасс пришли "кварталовцы" с балетом и украинская артистка Злата Огневич. На днях в Северодонецке, Бахмуте, Краматорске, Авдеевке и Мариуполе состоялось несколько бесплатных концертов для бойцов подразделений, участвующих в Операции объединенных сил.

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Концерт для украинских бойцов

Участники "Квартала 95" присоединились к выступлениям Златы Огневич. Их в очередной раз организовал волонтер Юрий Тира в рамках тура "6992 километра государственной границы". Концерты проходили для пограничников Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, а также для бойцов ВСУ. На выступления приглашали ветеранов и родственников воинов, которые полегли, защищая Украину.

У Артистов не было насыщенного и жесткого графика, поэтому ехали туда, где им были рады. Они привезли с собой всю необходимую технику и освещение. Украинские звезды организовывали концерты даже там, где не было сцен и залов, поэтому часто выступали на импровизированных площадках. Одним из главных требований к помещениям была возможность соблюдения карантинных норм.

Отметим, что выступления не ограничивались юмористическими номерами студии "Квартал 95" в сопровождении Kvartal Girls Band и выступлениями Златы Огневич. Также зрители имели возможность пообщаться с известными гостями и сфотографироваться с ними во время селфи-сессии.

Во время этой поездки Злате Огневич вручили награду "За содействие в охране государственной границы Украины". Ведь певица является одной из самых активных участниц Тура "6992 километра государственной границы". В его рамках уже почти во всех приграничных регионах Украины состоялись выступления для защитников Украины, преимущественно пограничников, их родных и ветеранов.

К этому волонтерскому проекту приобщались другие украинские певцы и артисты:

Арсен Мирзоян,

Тоня Матвиенко,

Александр Положинский,

Иван Марунич,

Олег Собчук,

команды "Лиги смеха" – "Загорецкая Людмила Степановна",

"Кременчуг",

"Замок Любарта" и другие известные личности и коллективы.

Тур продолжается, а это значит, что будет еще много хорошего настроения, которое зарядит наших пограничников на добросовестную службу.

Злата Огневич и "Квартал 95" посетили пограничников / Фото ГНСУ