"Народжені вільними": Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше заспівали в дуеті до Дня Незалежності

Українські артисти – Злата Огнєвіч та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше заспівали у дуеті. Вони презентували пісню до Дня Незалежності.

Український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та співачка Злата Огнєвіч презентували дуетну роботу "Народжені вільними". Композиція розповідає про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними.

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Перша дуетна пісня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і Злати Огнєвіч

Музиканти випустили сингл до важливого свята – Дня Незалежності України. Співаки хотіли наповнити пісню зворушливістю і глибиною. Її мета – дати віру в перемогу та надихнути рухатись тільки вперед до незалежного майбутнього нашої держави.

Це пісня про нас: вільних, сильних та непереможних. Вона про тих українців, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю і завжди будуть виборювати свою свободу, будуть йти до останнього заради Незалежності,

– поділилась Злата Огнєвіч.

"Пісня "Народжені вільними" не схожа на творчість БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, та і не схожа на пісні Злати. Це щось зовсім інше – те, у чому ми поєдналися. А найголовніше – вона має сильний меседж, який ми хочемо донести до кожного українця. "Народжені вільними" – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей", – зауважив фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та Злата Огнєвіч – "Народжені вільними": дивіться відео онлайн

Пісня має концептуальний характер та поєднує у собі елементи року та поп-музики. Зйомки відео відбулись в кам'яному кар'єрі, який є відображенням сили та міці. Це місце обрати не просто так, на локацію наштовхнула робота письменника Івана Франка "Каменярі".

Прихильники артистів діляться першими враженнями від пісні:

"Як чудово лунає українська мова. Кліп дуже цікавий. Виконання просто неймовірне";

"Народжені вільними! Не спинити у боротьбі за волю! Дякую за пісню. Дякую всім, хто стоїть на захисті України";

"Дуже гарна пісня про вільний народ";

"Дякую за чудову роботу. Бережіть себе";

"Дуже сильно. Дякуємо за новий хіт".

Хто ще презентував трек до Дня Незалежності

До свята Дня Незалежності трек презентувала співачка Jerry Heil. Вона заспівала у дуеті з польським репером PRZYŁU. Артисти випустили пісню BRACIA – композиція розповідає про дружбу між українцями та поляками та єдність народів.