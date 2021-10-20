Бути професійним актором – це означає не тільки вміти добре грати будь-яку роль, але й володіти додатковими навичками. Наприклад, заради участі в одному з проєктів актор Костянтин Войтенко спеціально вчився їздити на коні.

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Наскільки непросто це йому далося, хлопець розповів під час зйомок третього сезону шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

У мене було 12 занять з верхової їзди – я готувався до одного проєкту, і це було досить екстремально. Найскладнішим було приборкати коня, який мене чомусь зовсім не прийняв. Він міг скакати галопом до себе в стійло через ліс! А ті, хто був в стані приборкати коня, залишалися далеко позаду, тому що він мчав дуже швидко,

– розповів актор.



Костянтин Войтенко / Фото з інстаграму актора

Шукати вихід із ситуації доводилося за лічені секунди, адже залишатися на коні було небезпечно.

"Я зістрибував з коня на ходу, тому що далі на шляху мене чекав щільна смуга гілок. Якби не стрибнув, вони б знесли мене", – поділився Костя.