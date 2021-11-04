Зірку "Кріпосної" випадково внесли в "чорний список" Мінкульту: актор вимагає вибачень

Мінкульт вніс до "чорного списку" понад 30 російський акторів, які знімалися в пропагандистському фільму "Солнцепёк". До їх числа випадково потрапив український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк. Чоловік вимагає вибачень за удар по репутації.

Валентин звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, Служби безпеки України, Володимира Зеленського. Він заявив, що немає жодного відношення до цього російського фільму.

До слова СБУ перепросила за внесення актора Томусяка до "чорного списку"

Заява Валентина Томусяка

На особистій сторінці у фейсбуці актор повідомив, що новина про його внесення до списку людей, які загрожують національній безпеці України, по-справжньому шокувала. Він нібито причетний до зйомок антиукраїнського фільму "Солнцепёк", який ганебно описує події на Донбасі.

Мені дивно, що маю писати цей допис та виправдовуватися, бо не маю жодного відношення до цього продукту. Ба більше, я не був в Росії та на анексованих територіях з початку війни. Не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра та репутація, емоційний стан,

– написав Томусяк.

Також актор зазначив, що чекає виправлення цієї помилки та вибачень від української влади.

Текст публікації Валентина Томусяка:

Сьогодні в моєму житті сталася дуже прикра та разюча подія. Я дізнався, що моє ім'я внесли до списку людей, які загрожують національній безпеці України. Таке рішення прийняли СБУ та Мінкульт нашої країни. Чому? Бо я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму "Солнцепёк", який ганебно описує події на Донбасі та знятий країною-агресором. Мені дивно, що маю зараз писати цей допис і нібито виправдовуватися, бо не маю жодного відношення до цього продукту. Ба більше, я не був в Росії чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра та репутація, мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни якомога швидше виправить цю жахливу помилку і принесе мені особисті вибачення. Український актор, громадянин України Валентин Томусяк.

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