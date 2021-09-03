Гості показу THE COAT

Показ Катерини Сільченко традиційно зібрав багато зіркових гостей та представників fashion-індустрії. На показі був присутній український дизайнер, котрий кожен показ перетворює на справжнє шоу – Жан Грицфельдт. Також показ відвідала модель Тетяна Богдан.

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Не залишили без уваги перший показ українського Тижня моди й співачки Віра Брежнєва, Марта Адамчук, Віра Кікелія, Таяна. Була серед гостей й дружина голови Черкаської ОДА Олександр Скічко Єлизавета Юрушева, Сніжана Єгорова, комік та акторка Олена Кравець, танцівниця Олена Шоптенко, бізнеследі Валерія Бородіна, травесті діва Монро.Також багато інфлуенсерів та лідерів думок у світі fashion-індустрії та медійних особистостей.

Дизайнер Жан Грицфельдт перед показом THE COAT в рамках UFW/ Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Тетяна Богдан та Юлія Єрмолаєва перед показом THE COAT в рамках UFW/ Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Співачка Таяна перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Віра Брежнєва перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Єлизавета Юрушева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Валерія Бородіна прямує на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Марта Адамчук прямує на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Віра Кікелія перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Міла Магдій перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Травесті-діва Монро перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Гостя показу THE COAT перед початком шоу у сукні від Катерини Сільченко / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Чим запам'ятався показ THE COAT

Показ відкривала та закривала українська топмодель Алла Костромічова, також серед моделей були й зіркові героїні, наприклад, співачка Ліда Лі та fashion-редактор ELLE UA – Анастасія Білоус.

Алла Костромічова, Ліда Лі та Анастасія Білоус – показ THE COAT в рамках UFW / Колаж 24 каналу

Гості сиділи не традиційно з обох сторін подіуму, а м’якими хвилями. Таким чином кожен з них ніби знаходився у першому ряду показу. Дефіле моделі закінчували у середині сріблястої конструкції.

Гості в очікування виходу на подіуму моделей / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Затишна колекція осінь – зима 2021/22

Колекція була виконана з тканин пастельних кольорів, що притаманні бренду: карамельний, кремовий, пісочний, відтінок морської солі та холодна м'ята. Серед виробів переважало багато масивної клітинки, в’язаних елементів та жіночних силуетів.

Я намагалася досягнути максимального комфорту. Колекція вийшла неймовірно приємною на дотик. Я хотіла, щоб кожна жінка відчувала себе стильною і безтурботною, загорнувшись в пальто the COAT цієї зими,

– розповідає дизайнер бренду Катерина Сільченко.

Переважно голови моделей прикрашали клітчасті картузи, також деякі манекенниці були у м'яких панамах та структурованих хустках. У колекції була присутня велика кількість й інших аксесуарів, зокрема нові моделі крос-боді сумок, три види рукавичок, п’ять видів взуття.

Стриманий макіяж та лаконічні зачіски з лише трішки підкрученими кінчиками, зосереджували увагу глядачів на одязі, котрий демонстрували моделі.

Враження гостей від показу

Після показу українська співачка Віра Кікелія поділилась враження з журналістами 24 каналу та розповіла, що саме їй сподобалось з колекції. Ба більше, що вона б із задоволенням носила, якби не українські погодні реалії.

Дуже жіночна колекція. Нам особливо сподобалось пальто під босоніжки. Якби наша осінь так дозволяла – це було б божественно. Саме босоніжки під пальто. Це так жіночно, так ніжно, так красиво. Й взагалі колекція приголомшлива. Правда, дуже надихаюча. Хочеться просто забрати все,

– захопливо розповідає співачка.

Образ Віри Кікелії на показі THE COAT складався з білого двобортного брючного костюма та чорної лакованої сумки авторського пошиття, взуття – ZARA / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Частина образу Віри Кікелії перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Висока мода у повсякденному житті

Ми вирішили ще поцікавитись, на думку Віри, чи є місце високій моді у повсякденному житті.

У кожному з нас є частинка високої моди, просто ми соромимось це проявляти у повсякденному житті. Є багато стереотипів, що потрібно у повсякденному житті виглядати саме так, а по хліб ходити так,

– ділиться Віра.

Співачка вважає, що якби люди починали собі дозволяти руйнувати ці всі кордони, то світ був би набагато гарніший.

Також Віра розповіла нам, що досить давно ділиться речами зі свого гардеробу, які для неї нині вже не актуальні. Наприклад, з дружиною брата, племінницею, іншими родичами та залишає їх у спеціальних боксах, котрі стоять на вулицях Києва. Потім ці речі роздають нужденним.