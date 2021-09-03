Гости показа THE COAT

Показ Екатерины Сильченко традиционно собрал много звездных гостей и представителей fashion-индустрии. На показе присутствовал украинский дизайнер, который каждый показ превращает в настоящее шоу – Жан Грицфельдт . Также показ посетила модель Татьяна Богдан .

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Не оставили без внимания первый показ украинской Недели моды и певицы Вера Брежнева, Марта Адамчук, Вера Кикелия, Таяна . Была среди гостей и жена председателя Черкасской ОГА Александр Скичко Елизавета Юрушева , Снежана Егорова , комик и актриса Елена Кравец и Ольга Горбачева, танцовщица Алена Шоптенко , бизнес-леди Валерия Бородина , травести дива Монро. Также много инфлуенсерив и лидеров мнений в мире fashion-индустрии.

Дизайнер Жан Грицфельдт перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Татьяна Богдан и Юлия Ермолаева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Певица Таяна перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Вера Брежнева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Елезавета Юрушева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Валерия Бородина направляется на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Марта Адамчук направляется на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Вера Кикелия перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Мила Магда перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Травести-дива Монро перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Гостья показа THE COAT перед началом шоу в платье от Екатерины Сильченко / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Чем запомнился показ THE COAT

Показ открывала и закрывала украинская топ-модель Алла Костромичова, также среди моделей были и звездные героини, например, певица Лида Ли и fashion-редактор ELLE UA – Анастасия Белоус.

Алла Костромичова, Лида Ли и Анастасия Белоус – показ THE COAT в рамках UFW / Коллаж 24 канала

Гости сидели не традиционно с обеих сторон подиума, а мягкими волнами. Таким образом каждый из них будто находился в первом ряду показа. Дефиле модели заканчивали в середине серебристой конструкции.

Гости в ожидании выхода на подиум моделей / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Уютная коллекция осень – зима 2021/22

Коллекция была выполнена из тканей пастельных цветов, которые присущие бренду: карамельный, кремовый, песочный, оттенок морской соли и холодная мята. Среди изделий преобладало много массивной клетки, вязаных элементов и женственных силуэтов.

Я пыталась достичь максимального комфорта. Коллекция получилась невероятно приятной на ощупь. Я хотела, чтобы каждая женщина чувствовала себя стильной и беззаботной, завернувшись в пальто the COAT этой зимой,

– рассказывает дизайнер бренда Екатерина Сильченко.

Преимущественно головы моделей украшали клетчатые кепки, также некоторые манекенщицы были в мягких панамах и структурированных платках. В коллекции присутствовало большое количество и других аксессуаров, в том числе новые модели кросс-боди сумок, три вида перчаток, пять видов обуви.

Сдержанный макияж и лаконичные прически с лишь немного закрученными кончиками, сосредоточивали внимание зрителей на одежде, которую демонстрировали модели.

Впечатления гостей от показа

После показа украинская певица Вера Кикелия поделилась впечатления с журналистами 24 канала и рассказала, что именно ей понравилось из коллекции. Более того, что она бы с удовольствием носила, если бы не украинские погодные реалии.

Очень женственная коллекция. Нам особенно понравилось пальто под босоножки. Если бы наша осень так позволяла – это было бы божественно. Именно босоножки под пальто. Это так женственно, так нежно, так красиво. И вообще коллекция потрясающая. Правда, очень вдохновляющая. Хочется просто забрать все,

– восторженно рассказывает певица.

Образ Веры Кикелии на показе THE COAT состоял из белого двубортному брючного костюма и черной лакированной сумки авторского пошива, обувь – ZARA / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Часть образа Веры Кикелии перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Высокая мода в повседневной жизни

Мы решили еще поинтересоваться, по мнению Веры, есть ли место высокой моде в повседневной жизни.

В каждом из нас есть частица высокой моды, просто мы стесняемся это проявлять в повседневной жизни. Есть много стереотипов, нужно в повседневной жизни выглядеть именно так, а за хлебом ходить так,

– делится Вера.

Певица считает, что если бы люди начинали себе позволять разрушать все эти границы, то мир был бы намного красивее.