Зіркова матуся Емілі Ратажковскі показала, як годує свого первістка: фото 18+

Американська модель Емілі Ратажковскі насолоджується солодкими моментами материнства разом з малюком Сильвестром. Зірка оприлюднила інтимне фото, на якому годує його грудьми.

Відверте фото моделі з одномісячним сином вже захопило мережу. На світлині Емілі ніжно тримає на руках свого сина у смугастому костюмі, поки він п'є материнське молоко. Жінка сиділа у ліжку в кольоровій футболці та споглядала на хлопчика.

До слова Мамина турбота: Емілі Ратажковскі показала ніжне фото, де годує сина грудьми



Емілі Ратажковскі із сином Сильвестром / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

"Якщо мені здається, що я завжди годую грудьми, це тому, що це я", – підписала фото модель.



Емілі Ратажковскі із сином Сильвестром / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Варто додати, що зірка вже не вперше публікує такі фото в мережі.

Нагадаємо, що свого первістка Емілі Ратажковскі народила у березні від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда.