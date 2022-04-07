Зірки "Євробачення" Огнєвіч, Заріцька й Alyosha заспівали на концерті в Нью-Йорку

Українські співачки: Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька й Alyosha приїхали до Нью-Йорку, де виступили на благодійному концерті Stand with Ukraine.

Українські знаменитості продовжують гастролювати світом і збирати кошти на підтримку України. Днями такий благодійний концерт пройшов у Сполучених Штатах.

Зверніть увагу Настя Каменських не стримала сліз, коли говорила про Україну на концерті в Іспанії

Зірки "Євробачення" виступили в Нью-Йорку

У Нью-Йорку пройшов благодійний гала-концерт на підтримку України під назвою Stand with Ukraine.

У заході взяли участь українські зірки "Євробачення": Злата Огнєвіч, лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька та Alyosha.

Кошти, які були зібрані завдяки концерту, відправлять у фонд Razom for Ukraine.

Українські співачки в Нью-Йорку / Фото з інстаграму Суспільного

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч та Олександра Заріцька відправилися до Сполучених Штатів. Артистки планують розповідати американцям правду про війну в Україні та брати участь в інших благодійних заходах.