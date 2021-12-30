У зірки "Сяйва" Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу

84-річний режисер та актор Джек Ніколсон, який зіграв у фільмах "Сяйво" та "Бетмен", страждає на деменцію. Він проживає у Лос-Анджелесі, а наглядають за ним його діти.

Несподівана новина з'явилась днями в американських ЗМІ. Згідно з повідомленням, у харизматичного Джека Ніколсона діагностували деменцію і зараз він нібито "доживає останні дні", Його доглядають син та донька.

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Фізично він в нормі, але його розум – ні. Дуже сумно бачити, що такий суперталановитий актор, як Джек, став таким,

– поділився інсайдер.

Що відомо про Джека Ніколсона

Кіноактор став легендарною зіркою у світі кінематографу. Він 12 разів був номінований на Оскар і зміг здобути три статуетки: двічі в категорії "Найкращий актор" і один раз в категорії "Найкращий актор другого плану".

Також Ніколсон здобув сім Золотих глобусів, а у 2001 році був нагороджений почестями центру Кеннеді за досягнення впродовж акторської кар'єри. Зокрема у 1994 році він отримав Премію Американського інституту кіномистецтва за досягнення впродовж усього життя.

Найвизначніші з його 80 фільмів, де він взяв участь: "Безтурботний наїзник", "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Сяйво", "Мова ніжності", "Бетмен", "Декілька хороших хлопців", "Краще не буває", "Відступники" та інші.



Джек Ніколсон в ролі Джокера у фільмі "Бетмен" (1989) / Фото IMDb

Востаннє актор знявся у стрічці "Звідки ти знаєш" у 2010 році, і відтоді не з'являвся у Голлівуді.

В актора є п'ять дітей від чотирьох різних жінок, хоча він був одружений лише один раз.