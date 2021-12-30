Неожиданная новость появилась на днях в американских СМИ. Согласно сообщению у харизматичного Джека Николсона диагностировали деменцию и сейчас он якобы "доживает последние дни". За ним ухаживают сын и дочь.

К слову Уже третий год со мной, – Елена Кравец о проблемах со здоровьем

Физически он в норме, но его ум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек стал таким,

– поделился инсайдер.

Что известно о Джеке Николсоне

Киноактер стал легендарной звездой в мире кинематографа. Он 12 раз был номинирован на Оскар и смог получить три статуэтки: дважды в категории "Лучший актер" и один раз в категории "Лучший актер второго плана".

Также Николсон получил семь Золотых глобусов, а в 2001 году был награжден почестями центра Кеннеди за достижения на протяжении актерской карьеры. В частности в 1994 году он получил премию Американского института киноискусства за достижения на протяжении всей жизни.

Самые значительные из его 80 фильмов, где он принял участие: "Беспечный ездок", "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Язык нежности", "Бэтмен", "Несколько хороших парней", "Лучше не бывает", "Отступники" и другие.

Джек Николсон в роли Джокера в фильме "Бэтмен "(1989) / Фото IMDb

Последний раз актер снялся в ленте "Как знать..." в 2010 году, и с тех пор не появлялся в Голливуде.

У актера пять детей от четырех разных женщин, хотя он был женат только один раз.